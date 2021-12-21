"حساب المواطن" يحدّد المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري

شملت الصدقات والمساعدات النقدية أو العينية بغرض العلاج أو بحالات الكوارث

حدّد برنامج حساب المواطن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في البرنامج.

ولفت إلى أن المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية بغرض العلاج لا تحتسب ضمن الدخل الشهري.

وأضاف البرنامج في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم، أن المصادر المستثناة أيضاً تشمل المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث والصدقات.