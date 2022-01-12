بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.. "القويحص" يودع أمانة مكة ويشكر القيادة

ثمّن جهود منسوبي ومنسوبات الأمانة في تنفيذ خطط وبرامج خدمة المنطقة

رفع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة انتهاء فترة تكليفه أمينًا للعاصمة المقدس.

وتَقدم "القويحص" بجزيل الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، على دعمهما المتواصل لإنجاز المشاريع التنموية والخدمية بمنطقة مكة المكرمة.

وشكر "القويحص" منسوبي ومنسوبات أمانة العاصمة المقدسة، على جهودهم في تنفيذ خطط وبرامج الأمانة، التي ساهمت في خدمة مكة المكرمة وقاطنيها وزائريها؛ راجيًا من الله دوام التوفيق والسداد للجميع، وتحقيق رؤية المملكة بجعل مكة المكرمة من أفضل مدن العالم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ قد أصدر قرارًا يقضي بتكليف طارق بن حسين لنجاوي للقيام بمهام أمين العاصمة المقدسة لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة.