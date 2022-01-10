رالي داكار يمر من هنا.. شاهد لمحات من جهود رجال الأمن بوادي الدواسر لإنجاح الحدث

"سبق" وثقت تمركزهم وجهودهم المكثفة قبل وصول المتسابقين في واحدة من أهم المراحل

تصوير: حسان الرفعي: وثقت "سبق" جهود رجال الأمن في كافة القطاعات واستعدادهم، لاستقبال المشاركين والمنظمين ومتسابقي رالي داكار السعودية 2022؛ وذلك بإشراف ومتابعة من محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود.

ورصدت عدسة "سبق" في جولتها الميدانية قبل قليل- تواجد الفرق المرورية والدوريات الأمنية ورجال القوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر، في عدد من المواقع على امتداد المحافظة لضبط الحركة المروية وتأمين مسار الطريق قبل وصول أولى المتسابقين للمحافظة.

ويهدف هذا التنظيم والتخطيط الأمني المسبق بمتابعة وتعاون القيادات الأمنية لإنجاح أحد أهم مراحل هذا الرالي العالمي والذي يستمر يومان وخلوه من أي عوائق تذكر؛ وسط ترحيب ومتابعة واهتمام سكان وادي الدواسر.

ووثقت تواجد رجال المهام والواجبات والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر، لتأمين سير الدراجات والسيارات والشاحنات باتجاه مخيم المتسابقين والمنظمين بجوار مطار وادي الدواسر.

يُشار إلى أن المرحلة الثامنة من منافسات رالي داكار السعودية 2022، قد انطلقت صباح اليوم الاثنين من الدوادمي حتى محافظة وادي الدواسر، لمسافةٍ إجماليةٍ تبلغ 830 كم، منها 395 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.