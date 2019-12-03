مصادر لـ"سبق": العثور على "روابي" بعد اختفاء 12 يوماً

بعد مناشدة ذويها للجهات الأمنية بتكثيف البحث عنها

كشفت مصادر لـ"سبق" أنه تم التوصل للفتاة "روابي" المفقودة من حي الواديين بأحد رفيدة منذ 12 يوماً، وكانت في حالة جيدة.

وكانت أسرة الفتاة "روابي" قد ناشدت، عبر صحيفة "سبق"، الجهات الأمنية، تكثيف البحث عن ابنتها التي تبلغ من العمر 13 عاماً، والتي اختفت منذ السبت الماضي.

وقال ذووها لــ"سبق" في المناشدة إن الفتاة استيقظت من النوم صباح يوم السبت من الأسبوع المنصرم وقالت لوالدتها إنها تشعر بألم غريب في رأسها, ثم عادت إلى النوم , وبعد استيقاظ ذويها لم يعثروا عليها في المنزل وتم العثور على جميع ملابسها التي كانت ترتديها أثناء نومها بالمنزل, قبل أن يقوموا بإبلاغ الجهات الأمنية.