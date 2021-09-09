"المسحل" يعلن عن إطلاق إستراتيجية كرة القدم السعودية اليوم.. تعرف على الأبرز

بحضور وزير الرياضة "الفيصل"

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الخميس، عن إستراتيجية كرة القدم السعودية، عبر مؤتمر أوضح من خلاله العديد فيما يخص الرياضة السعودية.

وتحدث المسحل عن إمكانية استضافة كأس العالم للأندية: "تحدثنا مع الفيفا منذ شهرين بشأن استضافة مونديال الأندية في حال اعتذرت اليابان، والاتحاد الدولي لكرة القدم أفاد بأن هناك دولة أخرى بديلة مجدولة لديهم؛ لذلك في حال اعتذار هذه الدولة أيضًا فإن الاتحاد الدولي سيتواصل معنا بشكل مباشر، ومؤكد لاستضافة كأس العالم للأندية في السعودية، خصوصًا والمملكة لم تستضف هذه البطولة، ونحن جاهزون للاستضافة".

وما يخص مباراة فريق النصر أمام تراكتور ضمن الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا ذكر: "نحن متواصلون مع رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بشكل شبه يومي فيما يخص تأجيل المباراة، ولم يصل حتى الآن أي خطاب رسمي يفيد بذلك، وفي حال انسحب فريق تراكتور يعتبر خاسرًا ويتأهل النصر، والإنذارات تُعتبر نافذة وكأن المباراة لعبت".

وذكر لوسائل الإعلام فيما يخص السوبر السعودي وعن موعد إقامته الذي يجمع بين بطل الدوري الهلال وبطل كأس الملك الفيصلي؛ حيث سيكون مبدئيًّا في بداية شهر يناير من العام القادم 2022م. وفيما يخص تغيير نظام السوبر أجاب المسحل: "الموسم الحالي سيقام السوبر كما هو بين الهلال والفيصلي، الموسم ما بعد المقبل سندرس فكرة لعب أربعة أندية ونعرضها على الأندية ونأخذ مرأياتهم، ومن الممكن إقامتها من الموسم القادم، وكما هو الحال في السوبر الإسباني؛ حيث يكون هناك إثارة أكبر ورعايات أكثر".