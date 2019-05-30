رسالة الرقم 3 إلى 5050 نافذة إنسانية لخدمة الأطفال المعوقين بمركز جنوب الرياض

يقدِّم برامج رعاية علاجية وتعليمية وتأهيلية مجانية وخدمات استشارية لأسرهم

حرصت جمعية الأطفال المعوقين على التوسع الأفقي لنقل خدماتها إلى أقرب نقطة ممكنة لمقر الأطفال في جميع أنحاء العاصمة الرياض، ومن ذلك مركز جنوب الرياض الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- (حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض عام 1429 هـ)؛ وذلك لتحقيق التوازن في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال المعوقين، ودُشنت خدماته عام 1434هـ.

ومركز رعاية الأطفال المعوقين في جنوب الرياض هو المركز العاشر ضمن منظومة خدمات جمعية الأطفال المعوقين التي بلغ عدد مراكزها 11 مركزًا، وهو باكورة مشروعاتها في الأحياء الأكثر كثافة سكانية في إطار سعيها الدؤوب لإيصال خدماتها إلى من يحتاج إليها، وهو ما أكد توجه الجمعية لإقامة مراكز خدمية في ضواحي العاصمة الرياض؛ ليكون هناك مركز رئيس للتشخيص والتدريب والتطوير بجانب مراكز الخدمات، وهذا ما يحققه مركز جنوب الرياض.

ويقدم المركز برامج رعاية علاجية وتعليمية وتأهيلية مجانية، إلى جانب الخدمات الاستشارية لأسر الأطفال المعوقين.. ويضم القسم الطبي منظومة من برامج الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل والتدريب والتوعية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والاستشارية للأطفال المعوقين وذويهم، وعدد من الوحدات لتنفيذ برامج العلاج والتأهيل، وهي: العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، عيادة علاج عيوب النطق، وحدة الخدمة الاجتماعية والمسبح الطبي.

ويسهم القسم التعليمي في تنمية قدرات الأطفال المعوقين، ويضم فصولاً تعليمية، وقاعة متعددة الأنشطة، ومعملاً للحاسب الآلي مجهزًا بأحدث التقنيات، وقاعة للمصادر. كما يقدم القسم برنامجًا تربويًّا تعليميًّا مقسمًا على ثلاث مراحل تعليمية (مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة التمهيدي ومرحلة الابتدائي)، إضافة إلى الأنشطة المساندة (معمل الحاسب الآلي- الورشة الفنية- غرفة المصادر -الوسائل التعليمية). وفيها تُطبَّق مناهج تعليمية متخصصة، تتناسب مع حجم ونوع الإعاقة وسن الطفل، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم؛ الأمر الذي مكَّن الكثير من الأطفال من التأهل للالتحاق بمدارس التعليم العام بعد استكمال برامج التأهيل، ودخولهم برنامج الدمج، ويقصد به دمج الأطفال غير العاديين المؤهلين مع أقرانهم دمجًا زمنيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا، وفق خطة وبرامج وطرق تعليمية مستمرة.

ولاستمرارية تقديم أفضل البرامج والخدمات المجانية تم إطلاق برنامج الدعم (قليل مستمر خير من كثير منقطع)، وهو برنامج خيري، يهدف إلى نشر الوعي في المجتمع حول قضية الإعاقة، وكذلك استقطاب الدعم بريال واحد يوميًّا لتأهيل وعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع من خلال إرسال رسالة من جوالك بالرقم 3 إلى 5050. ‫