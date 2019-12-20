البنتاجون يبرئ ساحة الطلاب العسكريين.. لم نجد أي تهديد

ما يفتح الطريق أمام عودتهم للدراسة مرة أخرى

برأت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ساحة الطلاب العسكريين السعوديين الذين يدرسون ويتلقون التدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أعقاب قيام طالب سعودي بفتح النار على زملائه في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية قال البنتاغون يوم الخميس إنه لم يجد أي تهديد في مراجعته لحوالي 850 طالباً عسكرياً من المملكة العربية السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.

وقال جاري ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن لمراسل البنتاغون: "يمكننا الإبلاغ أنه لم يتم العثور على معلومات تشير إلى وجود تهديد."

وهو ما يفتح الطريق أمام رفع تجميد التدريبات العملية، وعودة الطلاب السعوديين إلى ممارسة دراستهم العملية مرة أخرى.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن محمد سعيد الشمراني، 21 عاماً، تصرف بمفرده عندما شن هجومه على قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بينساكولا، فلوريدا، في 6 ديسمبر.