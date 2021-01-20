الصين تفرض عقوبات على "بومبيو" ومسؤولين أمريكيين آخرين

منعتهم من دخول أراضيها وهونغ كونغ وماكاو

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في الساعات الأولى من صباح يوم (الخميس)، بتوقيت بكين، أن الصين فرضت عقوبات على 28 فردًا أمريكيًا، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو؛ بسبب "تصرفات جنونية تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين سيمنعون من دخول البر الرئيس للصين وهونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن هؤلاء والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضًا من التعامل مع الصين.

1

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 09:22 PM

منعتهم من دخول أراضيها وهونغ كونغ وماكاو

الصين تفرض عقوبات على "بومبيو" ومسؤولين أمريكيين آخرين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 11,343

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في الساعات الأولى من صباح يوم (الخميس)، بتوقيت بكين، أن الصين فرضت عقوبات على 28 فردًا أمريكيًا، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو؛ بسبب "تصرفات جنونية تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين سيمنعون من دخول البر الرئيس للصين وهونغ كونغ وماكاو.

وأضافت أن هؤلاء والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضًا من التعامل مع الصين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021