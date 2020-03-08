احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية

أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر.
تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.جامعة أم القرى فيروس كورونا الجديد
تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"
أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر.
تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.