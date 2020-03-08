احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية

تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر.

تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

جامعة أم القرى فيروس كورونا الجديد

2

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:26 AM

تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"

احترازياً .. "إعلام أم القرى" يعلّق أنشطته الثقافية والاجتماعية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

1 630

أعلن قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية حتى إشعار آخر.

تفصيلاً؛ أعلن القسم تعليق الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأسبوعية "الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل"، حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة الجامعة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جامعة أم القرى فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020