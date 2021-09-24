شرطة تبوك تُلقي القبض على مقيم حاول دهس رجل أمن

أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمٍ (يمني الجنسية) حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة بالمنطقة، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإشعار فرع النيابة العامة.