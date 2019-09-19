الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة تحُدّ من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر؛ في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.