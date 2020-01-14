"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير المجر لدى المملكة

في لقاء بالرياض تناولا فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية.

وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير جمهورية المجر

0

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 05:46 PM

في لقاء بالرياض تناولا فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير المجر لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 135

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير جمهورية المجر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020