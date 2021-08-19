استنفار في طوارئ "مستشفى الخاصرة العام" إثر استقبال 17 إصابة في حادث مروري

الحالات كانت تستقل حافلة ونُقلت للمستشفيات المجاورة

استنفرت طوارئ مستشفى الخاصرة العام حيث استقبل 17 إصابة تعرضوا لإصابات متفرقة إثر تعرض حافلة تقلهم لحادث مروري على طريق الرياض- الطائف السريع بالقرب من الحوميات، منهم ثلاث حالات حرجة تم تحويلها لمستشفى القويعية العام، وبقيت حالات ما بين الخفيفة والمتوسطة، تم وضعها تحت الملاحظة، وتنويمها بمستشفى الخاصرة العام.



أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الخاصرة العام سليمان بن عبدالله الجويسر، مبينًا أن المستشفى تلقى بلاغًا بوجود حادث مروري فيه عدد من المصابين، وعلى الفور جرى إعداد وتجهيز المستشفى لاستقبالهم، وتم تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لجميع المصابين، بمتابعة من مدير مستشفى الخاصرة العام الاختصاصي حمود بن مرزوق المرشدي لحالة المصابين أولاً بأول.