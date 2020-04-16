جامعة "المؤسس" تنهي المرحلة الأولى لمبادرة "كلنا معك" للمتعثرين عن الفصول الافتراضية

وفرت 540 جهاز حاسب آلي من أصل 800 مستحق وخدمة التوصيل إلى المنازل

أنهت جامعة الملك عبدالعزيز المرحلة الأولى لمبادرة "كلنا معك" لدعم طلبة الجامعة الذين تعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 540 طالبًا وطالبة.

وتفصيلاً: أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت دراسة جميع الطلبات التي تم تسجيلها عبر الرابط المخصص للمبادرة من قبل فرق العمل التي شكلت من عمادة شؤون الطلاب وتم توفير أجهزة الحاسب الآلي لـ540 طالبًا وطالبة من أصل 800 مستحق، كما تم توفير خدمة التوصيل للمنازل وأشرفت عليها العمادة بالتعاون مع شركة "ساعي" للتوصيل.

وأضاف أن جامعة المؤسس قدمت مجموعة من المبادرات الرائعة التي تمس الحاجة الحقيقية لطلابنا وطالباتنا وتقف بجوارهم للتغلب على الصعوبات التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة وستقدم خدمات متنوعة للطلاب والطالبات.

وقدم "القحطاني" الشكر لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني لدعمهم المستمر، وللفرق المكونة من المنسوبين والمنسوبات من عمادة شؤون الطلاب من الشطرين الطلاب والطالبات التي اشتركت في وقت قياسي وعملت بكل طاقتها حتى وصلت الأجهزة لمستحقيها.

وشهدت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والطالبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة وحرص الجامعة على مساعدتهم والاطلاع بدورها الوطني تجاههم.