بالفيديو.. أمطار غزيرة إلى متوسطة تهطل على الطائف وأحيائها

تنبيه لـ"المدني" وتحذيرات "الأرصاد" تحمل تغيرًا للأحوال الجوية

تشهد الطائف، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.