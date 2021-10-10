إطلاق برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية "قدرات-تك"

لدعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية "قدرات-تك"، وذلك سعيًا منها إلى دعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية ومبادرة مهارات المستقبل إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد بيّن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هيئة الحكومة الرقمية تضع على عاتقها رفع القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الحكومي بوصفهم حجر الزاوية في العملية التطويرية لمسيرة التحول الرقمي الحكومي، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية المتخصصة وتحقيق ريادة المملكة رقمياً على مستوى العالم.

وأوضح أن الهيئة عملت من خلال هذا البرنامج على خلق شراكات إستراتيجية مع عدد من كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لتقديم أحدث الممارسات في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع مهارات المستقبل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، عبر عدة مسارات؛ منها مسار القيادات الرقمية ومسار المهارات الرقمية ومسار التدريب الاحترافي ومسار التدريب الإلكتروني، إضافة إلى مسار النخبة.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها؛ إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وصولًا إلى تبني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في عملية إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بها وإجراء الدراسات والبحوث في ذات المجال مع تشجيع الاستثمار فيه.