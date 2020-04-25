الأعلى حتى الآن.. مكة تسجل 364 إصابة بـ"كورونا"

شهدت تعافي 424 حالة ووفاة 58 شخصاً

سجّلت مكة المكرمة رقماً هو الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 364 إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 3987 حالة، منها 3505 حالات نشطة، فيما تماثلت 424 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة: 58 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل خمس حالات وفاة.