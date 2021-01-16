أوغندا.. "موسفيني" يفوز بالرئاسة من جديد والمعارضة تتهمه بتزوير الانتخابات

حكم بلاده على مدار 35 سنة

أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا، اليوم السبت، فوز الرئيس يوري موسفني، الذي يحكم بلاده على مدار 35 سنة، بالانتخابات الرئاسية الأوغندية.



وخلال مؤتمر صحفي متلفز، أوضحت اللجنة أن موسفني حصل على 5,85 مليون صوت، أي 58,64% من أصوات الناخبين، مقابل 3,48 مليون (34,83%) لدى منافسه، المرشح عن المعارضة، بوبي واين.



وأعلن واين عدم اعترافه بفوز موسفني، متهمًا السلطات بتزوير نتائج الاقتراع.