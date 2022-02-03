زار بعضها مرة أو مرتين.. قصور صدام حسين الفخمة تتحول لركام وقواعد عسكرية

عددها يتجاوز 100 وبنيت في 7 محافظات

شيّد صدام حسين إبان فترة حكمه عشرات القصور والمجمعات الفخمة، حفرت أحرف اسمه الأولى على جدرانها، لكن معظمها بات اليوم ركاماً أو قواعد عسكرية، أما ما تغلب منها على امتحان الزمن فقد وجد حياة جديدة بعد حقبة الدكتاتور.

ويزيد عدد هذه القصور والمجمعات الرئاسية عن المئة، تضم مباني ضخمة في سبع محافظات، لكن غالبيتها في بغداد ومدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين الواقعة على بعد 180 كيلومترًا شمال العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".

إثر سقوط النظام السابق مع الغزو الأميركي العام 2003، نهبت غالبية هذه القصور قبل أن تحولها القوات الأجنبية إلى مقرات عسكرية، واليوم أصبح عدد قليل منها منشآت مدنية، فيما ترك وأُهمل أو دمر ما تبقى منها خلال المعارك، التي مزقت البلاد.

وذكر رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، أن هناك الإمكانية لجعل القصور متاحف، على الأقل في بغداد، فمن الممكن إقامة متحف للسجاد أو متحف العائلة الحاكمة أو للفن الإسلامي.

وأضاف أن بعض القصور ضخمة جداً ويحتاج إعادة تأهيلها إلى موارد مالية طائلة.

من جانبهم، بين مسؤولون أن صدام حسين زار بعض هذه القصور مرة أو مرتين فقط، لكنها كانت تحظى بحماية مشددة من قوات أمنية خاصة ولم يشاهدها أنذاك سوى عمال شاركوا بتشييدها.