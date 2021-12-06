الأخضر يكسو 161 شركة.. صعود للأسهم السعودية يرافق ارتفاع النفط

صعدت الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم، بنحو 1.2 % -مؤشر تاسي-؛ ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11270 نقطة.
ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم "البنوك" و"المواد الأساسية"، خلال مطلع التعاملات، وفق "الاقتصادية".
وصعدت أسعار النفط بحدود 2 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل.
ودعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق بعد صعودهما بنسبتَي 3 و2.7 %.
وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 161 شركة باللون الأخضر و33 شركة باللون الأحمر، فيما تتداول 12 شركة على ثبات.
فيما دعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق عقب نسبة الـ 3 %
صعدت الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم، بنحو 1.2 % -مؤشر تاسي-؛ ليتداول المؤشر العام عند مستوى 11270 نقطة.
ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم "البنوك" و"المواد الأساسية"، خلال مطلع التعاملات، وفق "الاقتصادية".
وصعدت أسعار النفط بحدود 2 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل.
ودعم سهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق بعد صعودهما بنسبتَي 3 و2.7 %.
وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 161 شركة باللون الأخضر و33 شركة باللون الأحمر، فيما تتداول 12 شركة على ثبات.