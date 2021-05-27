"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات بشأن وثيقة تنظيمات استمرارية الأعمال لمقدمي الخدمات

في إطار دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم بشأن وثيقة "تنظيمات إدارة استمرارية الأعمال لمقدمي خدمات الاتصالات".

وقالت الهيئة: التنظيمات من شأنها تعزيز إدارة استمرارية الأعمال لدى مقدمي خدمات الاتصالات؛ الأمر الذي سينعكس على مستوى الاستدامة والاستعادة والتعافي لخدمات الاتصالات، وستدعم التنظيمات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الريادة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة والمدن الذكية، وتمكين التجارة الإلكترونية والصحة الرقمية والتعليم الإلكتروني.

وأضافت: الدعوة إلى تقديم المرئيات تشمل جميع المختصين والمهتمين، بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك عبر "رابط المرئيات من موقع الهيئة" حتى تاريخ 29 / 10 / 1442هـ.