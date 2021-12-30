"الخارجية" تعرب عن تعازيها ومواساتها للسودان في ضحايا حادث انهيار منجم الذهب غرب كردفان

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة ولأسر المتوفين بحادث انهيار منجم الذهب الواقع بالقرب من مدينة النهود بولاية غرب كردفان.



وأكدت وزارة الخارجية تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها قيادةً وشعباً مع حكومة السودان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.