نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة

إصابة 114 شرطيًا في مدينة ديترويت بكورونا ووفاة 2 منهم

أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.