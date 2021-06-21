"آل مسعود" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية

تلقى الملازم أول مهندس نايف بن فهد بن هياف آل مسعود التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة ملازم أول مهندس.

وقدم "آل مسعود" الشكر لكل من قدم له التهنئة بهذه المناسبة السعيدة سائلين الله التوفيق والنجاح لخدمة دينه ومليكه ووطنه.