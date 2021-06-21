"آل مسعود" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية

تلقى الملازم أول مهندس نايف بن فهد بن هياف آل مسعود التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة ملازم أول مهندس.

وقدم "آل مسعود" الشكر لكل من قدم له التهنئة بهذه المناسبة السعيدة سائلين الله التوفيق والنجاح لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 10:23 PM

"آل مسعود" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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تلقى الملازم أول مهندس نايف بن فهد بن هياف آل مسعود التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية برتبة ملازم أول مهندس.

وقدم "آل مسعود" الشكر لكل من قدم له التهنئة بهذه المناسبة السعيدة سائلين الله التوفيق والنجاح لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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