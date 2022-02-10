ماذا قال مساعد مدرب تشيلسي عن جماهير الهلال؟

أكثر من 19 ألفاً حضروا المباراة.. وأكملوا الشوط الثاني وقوفاً

ردّ مساعد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، سولت لو على سؤال للصحافة حول ما إذا كان قد تفاجأ بالحضور الغفير لجماهير الهلال السعودي خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قال مساعد المدرب في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي كسبها بهدف نظيف: "بكل تأكيد الجماهير تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم للاعبيها في كل المباريات، ودفعهم لتقديم الأداء الأفضل، بالنسبة لنا لم يكن من السهل علينا الفوز في هذه المباراة، في ظل حضور هذا العدد الكبير من جماهير الهلال"، وأضاف: "خضنا المباراة كما لو أننا كنا نلعب خارج أرضنا في البريميرليغ".

وكان "سولت" قد قاد تشيلسي في المباراة في غياب المدرب "توخيل" المصاب بفيروس كورونا.

وكانت الآلاف من الجماهير الهلالية وصلت إلى أبوظبي جواً وبراً؛ للوقوف خلف فريقها في مشاركته التاريخية الثانية في البطولة العالمية، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 19175 مشجعاً، واستمر دخول الجماهير حتى قبل نهاية الشوط الأول؛ بسبب الزحام الذي شهدته كل الطرق المؤدية للملعب منذ وقت مبكر.

ولم تتوقف الجماهير الهلالية عن ترديد الأهازيج الخاصة بها، والهتاف بأسماء اللاعبين والتصفيق المستمر والتفاعل مع الهجمات وتصديات الحارس عبدلله المعيوف، ما كان له الأثر الإيجابي الواضح على أداء اللاعبين؛ إذ ساعد ذلك الفريق على التماسك سريعاً واستعادة الثقة مجدداً ومقاسمة الأداء مع الفريق الإنجليزي.

وأكملت جماهير الهلال الشوط الثاني من المباراة وقوفاً في المدرجات تفاعلاً مع مجريات الأحداث، خصوصاً أن فريقها بسط سيطرته بشكل متكامل، ما دفع "البلوز" إلى التراجع للمناطق الدفاعية بشكل واضح، والإبقاء على الكرة بين أقدام لاعبيه والاعتماد على الهجمات المرتدة.