بالفيديو.. "السديس" الأب في زيارة لمدرسة ابنه بمكة ويستمع لتلاوات أقرانه

أكّد أهمية الدور الأسري والشراكة نحو "إيجاد بيئة تعليمية داعمة وآمنة"

أظهر مقطع فيديو للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور عبدالرحمن السديس؛ وهو يزور مدرسة ابنه بمكة المكرّمة بصفته ولي أمر.

وأكّد "السديس"؛ خلال زيارته مدرسة ابنه "مدرسة حمزة الكوفي لتحفيظ القرآن الكريم بالعوالي "، أهمية الدور الأسري في تعزيز الشراكة مع المدرسة نحو إيجاد بيئة تعليمية داعمة وآمنة، كما استمع لتلاوات عددٍ من الطلاب، وشجّعهم على العلم والتعليم.

وجاءت مشاركة "السديس"؛ تزامناً مع العودة الحضورية لطلاب مرحلتَي الابتدائية ورياض الأطفال، بعد تعليق الدراسة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، وتحفيزهم لمواصلة الرحلة التعليمية.