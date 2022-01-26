"بلدية بقعاء" تُكثّف أعمال تأهيل الشوارع والميادين للارتقاء بجودة الخدمات

صيانة للأرصفة المتهالكة وإعادة دهان البردورات للإسهام في تحسين المشهد الحضري

كثّفت بلدية محافظة بقعاء، أعمال تأهيل الشوارع والميادين العامة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، ومعالجة التشوه البصري.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية بقعاء، عبدالله العمير لـ"سبق": إنه حسب توجيهات رئيس بلدية بقعاء المهندس طلال بن علي الشريف؛ فقد قامت البلدية بأعمال صيانة للأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان البردورات بطول (3500)م طوليًّا، وتركيب أنترلوك بأشكال ذات أبعاد ثلاثية بمساحة (2900)م٢؛ لإضفاء جمالية على الأرصفة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري.