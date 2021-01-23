كورونا في فلسطين.. 467 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة و686 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و686 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 73 مصابًا في غرف العناية المركزة.