وثّقتها الإمارة... شاهد لحظات هطول أمطار على المسجد الحرام أثناء التراويح

في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان

وثّق حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار الخفيفة على المسجد الحرام أثناء صلاة التراويح في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.



وقد توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق بالمملكة، حيث قال المركز عبر حسابه في تويتر: أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت على المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.