حصيلة أمطار حفر الباطن .. 7 وفيات و11 إصابة و1176 بلاغاً

الشهراني لـ "سبق": أدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

كشفت مديرية الدفاع المدني بالشرقية، حصيلة أمطار حفر الباطن؛ مبينة أنها أسفرت عن ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦ شخصاً، وتم تلقي ١١٧٦ بلاغاً باشر منها (٤) حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني؛ لـ"سبق"، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على محافظات: الخفجي وحفر الباطن والقرية العليا والتي بدأت منذ الساعة السابعة صباحاً من الجمعة ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤١ هـ، حتى الساعة التاسعة مساء يوم الأحد ١٤٤١/٠٢/٢٨ هـ، فإن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن تلقى عدداً من البلاغات وكانت على النحو التالي (١١٧٦) بلاغاً باشر منها (٤) حالات احتجاز لأشخاص واحتجاز مركبة واحدة، ونتج عن الحالة المطرية عدد (١١) اصابة وعدد (٧) وفيات واخلاء عدد (١٦) شخصاً وإيواء عدد (٧) أشخاص وتضرر عدد (٤٠) مركبة وعدد (٣) منازل.

وقال المقدم الشهراني؛ إن الأمطار والسيول قد تشكل خطراً يهدّد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والارشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، لذا فإننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعتبر مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة.

‫وختم المقدم الشهراني؛ كلامه بتعليمات إرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول:

* متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة.

* أن تكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار إلى داخل المنزل.

* الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.

* الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات.

* الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكّد من سلامتها وجفافها من الماء.

* البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.

* إذا تأكّدت لديك خطورة البقاء في المنزل فبادر إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن.

* إذا كنت تقود سيارتك توجّه بها بعيداً عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

* إذا تعطلت سيارتك وخشيت السيول اتركها والجأ لأقرب مكان آمن.

* ساعد الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم.

* لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

* امنع مَن يحاول السباحة في مياه الأمطار وأفهمه أن هذا خطر يهدّد حياته.

* أبلغ الدفاع المدني على الرقم (998) عن أي خطر تشاهده.

وفي حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم هناك أمور عدة يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة، وهي:

* الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة.

* لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها.

* إبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات.

* الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية. ولمزيد من الإرشادات يمكن التواصل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الإنترنت www.998.gov.sa والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.