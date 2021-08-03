كوريا الجنوبية تسجل 1202 إصابة بكورونا و90 حالة في الصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 1202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و203 إصابات؛ وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة؛ لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 2104.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالة؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.