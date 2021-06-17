لألعاب القوى.. نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة يحقق لقب أول بطولة نسائية

تُوّج نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة بطلاً لأول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، التي نفذتها اللجنة البارالمبية مؤخراً, واستمرت فعالياتها لمدة 3 أيام بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة النادي بالمنطقة أحمد الحارثي اللاعبات بتحقيقهن هذا الفوز، مؤكداً أن هذا اللقب يُعد نتاجًا للعمل الجاد والالتزام من جانب النادي بجميع أطقمه الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن النادي قد حصد 15 ميدالية ذهبية من خلال مشاركته في ألعاب: الجري، والوثب، والصولجان، ورمي القرص، ورمي الجلة، ورمي الرمح، وضم الوفد لهذه البطولة 14 لاعبة، و4 مدربات، و3 إداريات، مثنياً على جهود اللجنة البارالمبية السعودية، وعلى دعمها وتشجيعها لهذه الرياضة وخدمة أندية ذوي الإعاقة.