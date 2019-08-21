الجوف .. "بنك التنمية" ينظم لقاءً تعريفياً حول آليات دعم المشاريع الناشئة

بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني .. لدعم العمل الحر وشباب الأعمال

أقام بنك التنمية الاجتماعية بالجوف، بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة، اللقاء التعريفي لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على تمويل لدعم مشاريعهم الناشئة.

افتتح اللقاء مدير معهد ريادة حسن الغنام؛ موضحاً أهمية العمل الحر والإجراءات الأولية للحصول على الدعم، ثم تحدث مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد فهد الشمري؛ مبيناً الاشتراطات والخطوات للحصول على التمويل وآلية صرف الدفعات.

وتمّت دعوة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعريف بما يقدمونه من خدمات لدعم ريادة الأعمال بالمنطقة، حيث حضر ممثلاً عن أمانة المنطقة الدكتور صالح الخيال؛ في حين مثّل صندوق الموارد البشرية مدير الفرع بالمنطقة بسام الدرعان؛ وممثلاً عن فرع وزارة العمل بالمنطقة محمد الرويلي؛ وقدم المتحدثون شرحاً وافياً عن الخدمات والدعم الذي تقوم به تلك الجهات لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة.