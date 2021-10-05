وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي

استعرض أبرز المستجدات عبر اتصال هاتفي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

0

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 09:13 PM

استعرض أبرز المستجدات عبر اتصال هاتفي

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 29

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى استعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021