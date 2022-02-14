المختبر الإقليمي بالقصيم يجري 40 ألف فحص لكورونا في شهر واحد

34 جهة مستفيدة شملت مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المنطقة

أجرى المختبر الإقليمي بصحة القصيم 40,340 فحصًا لفيروس كورونا المستجد خلال شهر يناير من عام 2022م.

وأوضحت صحة القصيم أن عدد الجهات المستفيدة من الفحوصات في المختبر الإقليمي بلغ 34 جهة، شملت مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات في مدن المنطقة ومحافظاتها.

فيروس كورونا الجديد المختبر الإقليمي صحة القصيم

1

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 11:04 AM

34 جهة مستفيدة شملت مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات المنطقة

المختبر الإقليمي بالقصيم يجري 40 ألف فحص لكورونا في شهر واحد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بريدة

0 198

أجرى المختبر الإقليمي بصحة القصيم 40,340 فحصًا لفيروس كورونا المستجد خلال شهر يناير من عام 2022م.

وأوضحت صحة القصيم أن عدد الجهات المستفيدة من الفحوصات في المختبر الإقليمي بلغ 34 جهة، شملت مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات في مدن المنطقة ومحافظاتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد المختبر الإقليمي صحة القصيم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022