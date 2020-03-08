"هتان" إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة المحافظة.

ويعدُ المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في الأمانة.

وأعرب المهندس "هتان" عن شكره وتقديره لأمين محافظة جدة، على ثقته، قائلاً إن الترقية ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

0

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:04 PM

"هتان" إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

0 748

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة المحافظة.

ويعدُ المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في الأمانة.

وأعرب المهندس "هتان" عن شكره وتقديره لأمين محافظة جدة، على ثقته، قائلاً إن الترقية ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020