"هتان" إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة، إلى المرتبة الحادية عشرة بأمانة المحافظة.

ويعدُ المهندس "هتان" من الكفاءات المميزة في الأمانة.

وأعرب المهندس "هتان" عن شكره وتقديره لأمين محافظة جدة، على ثقته، قائلاً إن الترقية ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.