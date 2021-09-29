مقتل زعيم اللاجئين الروهينغيا بطلق ناري من مجهولين في بنغلاديش

وقع الهجوم المسلح في مخيم كوتوبالونغ في أوخيا بمنطقة كوكس بازار

أعلن مسؤول في الشرطة البنغالية، اليوم الأربعاء، أن مجهولين فتحوا النار على زعيم بارز للاجئين الروهينغيا، ما أسفر عن مقتله بمخيم في بنغلاديش.

وتفصيلاً، أوضح نعيم الحق، قائد كتيبة الشرطة المسلحة في كوكس بازار، في بيان، أن الهجوم المسلح على محب الله وقع في مخيم كوتوبالونغ للاجئين في أوخيا بمنطقة كوكس بازار في وقت متأخر من الأربعاء. وأعلن الأطباء في المستشفى وفاته بعد نقله إلى هناك ، حسب العربية نت.

ولم تؤكد أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

ومحب الله، مدرس تحول إلى ناشط حقوقي، وظهر كزعيم للاجئين من الروهينغيا ومتحدثًا باسم اللاجئين من ميانمار المجاورة في الاجتماعات الدولية. جاء الرجل البالغ من العمر 50 عامًا إلى بنغلاديش عام 2017 عندما فر نحو 700 ألف لاجئ من ميانمار وسط أعمال عنف ارتكبها جنود ميانمار.

وفي عام 2019، مثّل محب الله اللاجئين في زيارة إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع مع رئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترمب عن الحرية الدينية، حيث تحدث عن المعاناة والاضطهاد الذي يواجهه مسلمو الروهينغيا في ميانمار. لكنه تعرض لانتقادات شديدة من قِبل وسائل الإعلام البنغالية في العام نفسه بعد أن قاد مسيرة حاشدة ضمت 200 ألف لاجئ لإحياء الذكرى السنوية الثانية لحملة القمع التي شنها جيش ميانمار.

وفر نحو 700 ألف من الروهينغيا إلى المخيمات في كوكس بازار بعد أغسطس 2017، عندما أطلق الجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية حملة قمع قاسية ضد الروهينغيا المسلمين. وشملت حملة القمع عمليات اغتصاب وقتل وإحراق آلاف المنازل، ووصفتها جماعات حقوقية عالمية والأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.