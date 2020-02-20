"درهم وقاية" تقدم التطعيمات الأساسية للأطفال من أبناء الجاليات بمكة

بإشراف الوزارة وعبر المركز الصحي "2"

افتتحت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" المركز الصحي "1" لتقديم خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المقيمة بالعاصمة المقدسة.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري، والمدير التنفيذي للجمعية الدكتور خالد ظفر بحي الخالدية بمكة المكرمة.

‏ويقدم المركز الصحي الوقائي خدمة التطعيمات الأساسية للأطفال من الجاليات المختلفة المقيمة بمكة وبإشراف مباشر من وزارة الصحة. ‎