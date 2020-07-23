الولايات المتحدة تُسجل 70,106 إصابة مؤكدة و 1,078 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات 3,952,273 إصابة والوفيات 142,755 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 70,106 إصابة مؤكدة و 1,078 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,952,273 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 142,755 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 11:06 PM

إجمالي الإصابات 3,952,273 إصابة والوفيات 142,755 حالة

الولايات المتحدة تُسجل 70,106 إصابة مؤكدة و 1,078 وفاة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 70,106 إصابة مؤكدة و 1,078 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,952,273 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 142,755 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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