المملكة واحدة من 3 دول في غرب آسيا قدمت بيانات حول هدر الغذاء

الوحيدة التي كشفت عن بيانات ذات ثقة.. وفق تقرير الأمم المتحدة

أشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2021 عن الفقد والهدر الغذائي بجودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة. حيث إن المملكة ضمن 17 دولة قدمت دراسات عالية الجودة ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

وذكر التقرير أن المملكة هي واحدة من ثلاث دول في غرب آسيا قدّمت بيانات حول هدر الغذاء على مستوى الأسر، ولكنها الوحيدة التي اعتبرت بياناتها ذا ثقة عالية، حيث بنيت دراساتها تحليل تكوين النفايات.

وأفادت هذه الدراسات أنه تم أخذ 21.730 عينة من المواد الغذائية في مرحلة الاستهلاك عبر 35 مدينة أو محافظة، واستنتج من هذا أنه تم أخذ عينة كبيرة بشكل كافٍ من الأسر مما أدى إلى الوصول إلى نتائج ذات ثقة عالية.

وأوضح التقرير أن المملكة هي إحدى الدولتين اللتين أجرتا أيضاً دراسات غير منزلية للهدر الغذائي، حيث إن دراسة خط الأساس التي قامت بها المؤسسة العامة للحبوب (SAGO) تفيد بإجراء قياس مباشر وواسع النطاق للفقد والهدر في الغذاء على مجموعة من المواقع الجغرافية ومتاجر البيع بالتجزئة.