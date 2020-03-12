عبر "بلاك بورد".. مناقشة أول رسالة ماجستير عن بُعد بجامعة القصيم

بعد قرار التعليق بسبب "كورونا".. حضور إلكتروني لـ85 من الأساتذة والطالبات

على الرغم من قرار تعليق الدراسة بسبب فيروس "كورونا"، مكّنت جامعة القصيم إحدى طالباتها من إتمام مناقشة رسالة الماجستير، مستثمرة بذلك نظام وزارة التعليم بمواصلة الدراسة عن بُعد.

‏وتُعد رسالة الباحثة في كلية التصاميم سارة بنت عبدالرحمن البراك، أول مناقشة تتم عن بُعد، بعد القرار وهي مبادرة من الجامعة في مساعدتها، وضمان حصولها على المؤهل دون تأخير.

وجاءت رسالة الطالبة "البراك" بعنوان "توظيف الزخارف التقليدية في منطقة نجد"، وتمت المناقشة عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني "بلاك بورد" من خلال الفصول الافتراضية، بحضور 85 من الأساتذة والطالبات إلكترونيًّا.