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لإثبات قدرتهم على التغيير وضمن مبادرات المؤسسة للسنة الثالثة على التوالي

"مسك" تدعم المواهب السعودية الشابة بعرض مشاريعهم المبتكرة في دافوس

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طرح نخبة من الشباب مشاريعهم المبتكرة لإحداث التغيير في العالم، ضمن مشاركة مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" في منتدى دافوس الاقتصادي، والذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي تحت شعار "شركاء من أجل عالم متماسك ومستدام"، وبحضور ما يزيد عن 3000 شخص؛ من قادة السياسة والأعمال في العالم، وممثلي المنظمات والمؤسسات العالمية من 118 دولة.



وتأتي مشاركة مركز المبادرات للسنة الثالثة على التوالي؛ لإيصال صوت الشباب في أهم المحافل الدولية، ومواصلة تمكينهم لإحداث تغيير إيجابي حول القضايا الحيوية التي تشغل العالم، وإشراكهم في حوارات لفتح أذهانهم لاستيعاب التحديات، واتخاذ زمام القيادة لتوجيه النهج العالمي في معالجة القضايا، والمساهمة في ابتكار حلول جذرية في مجالات متعددة خصوصاً التقنية منها.



ويستضيف جناح المؤسسة طيلة أيام المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية، والنقاشات المفتوحة التي يديرها متحدثون بارزون، وتناقش المهارات المطلوبة وريادة الأعمال والمواطنة العالمية والتحديات القادمة. كما تسلط مبادرات مسك ممثلاً في "منتدى مسك العالمي" الضوء على الفن السعودي ويتيح لضيوف المنتدى تذوق الأعمال الفنية السعودية في أعمال الفنانين الشابين أحمد عنقاوي ومعاذ العوفي، والتي تعكس تراث المنطقة وحضارتها.



كما يبرز المقهى السعودي الذي يأتي للمرة الأولى في المنتدى ثقافة المجتمع السعودي، وهو منصة ثقافية تعرض محتوى رقميًا تفاعليًا يركز على تمكين الشباب ومبادرات المؤسسة في هذا المجال، ويمنح الزوار مساحات مفتوحة للنقاش والتواصل وتبادل الأفكار، خلال الاستمتاع بالقهوة والمأكولات السعودية التقليدية التي تقدم بأيدي طهاة سعوديين.

ويقدم مركز المبادرات الفرصة للشباب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في خوض "#ItStartWithUs" الذي يضم 3 ملايين شريك دولي، ليشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرقهم المبتكرة.



وحول ذلك أكد مدير البرامج في مركز مبادرات مسك نايف السويلم أن مشاركة المؤسسة للسنة الثالثة على التوالي في منتدى دافوس هو تأكيد واضح على مضيها قدمًا للوفاء بعهدها، وتحقيق أهدافها في دعم الشباب وإبراز حضورهم في المحافل الاقتصادية العالمية، وهو امتداد لرؤية المملكة 2030 في الاندماج بالاقتصاد العالمي المتحرك والمشاركة فيه، والتقدم نحو الانفتاح في عالم المال والأعمال.



ولفت السويلم إلى أن ما يميز مشاركة مركز مبادرات مسك هذا العام أنه يحتفل بالعام الخامس لانطلاق منصته الدولية والتي تتمثل في "منتدى مسك العالمي"، وما حققه من إنجازات وأرقام لتحقيق أهداف مسك الخيرية في دعم الشباب حول العالم وتمكينهم.