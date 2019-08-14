"الإرياني": استقبال "خامنئي" وفد الحوثي محاولة يائسة

لاستخدام ورقة اليمن في أزمة إيران مع المجتمع الدولي

وصف وزير الإعلام بجمهورية اليمن الدكتور معمر الإرياني استقبال مرشد الثورة الإيرانية الخامنئي وفد المليشيا الحوثية برئاسة محمد عبدالسلام، بأنه تلويح إيراني بأوراقها في المنطقة، وإعلان تبنّي ودعم كامل للمليشيا، ومحاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، حيث قال "الإرياني": سنوات الحرب والأزمة أثبتت أن المليشيا الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران، وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة دون اكتراث للعواقب على الشعب اليمني، وأن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية لا تخدم المعركة الوطنية".

وأضاف: "تأخر حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية التي تؤمن بأهمية الدولة وتناضل من أجلها بشرف واستبسال منقطع النظير، ضمن مشروع جامع بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث".