برودة المنازل وظهور "النسر".. "المسند" مبلوراً خصائص المربعانية: الأمطار تشح!

قال: تنخفض درجة الحرارة وعادة تكون السماء صافية والأجرام السماوية واضحة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند مجموعة من خصائص المربعانية.



وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "من خصائص #المربعانية، تنخفض فيها درجة الحرارة، وعادة تكون السماء صافية، والأجرام السماوية واضحة".



وأوضح: "عادة تشح الأمطار فيها، وتنحسر المنخفضات الجوية، البرودة تكون في داخل وخارج المنازل، وظهور نجم النسر الواقع (فيقا) فجراً جهة الشرق".