"قوقل" و"جمايل" يخطفان نوماس "الصباحية" للثنايا

بمهرجان ولي العهد للهجن 3 في يومه العاشر

خطف القعود "قوقل" لمالكه غانم محسن فلاح الهاجري، والبكرة "جمايل" لمالكها مسفر محمد زومان الهاجري، نوماس الأشواط الرئيسة للفترة الصباحية لفئة الثنايا، مسافة 5 كم، والمتضمنة تنفيذ 12 شوطاً، ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والمقامة حالياً على أرض ميدان الطائف للهجن.

فيما سجل القعود "وضاح" لمالكه علي ربيع عبدالله الرزق العجمي أفضل توقيت وصول، بتسجيله زمناً قدره (08:04 دقيقة)، وفوزه بنوماس الشوط الرابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "جمايل" لمحسن عبيد راشد آل فهيدة المري، "الظبي" لمحمد عبيد راشد الفهيدة المري، "الفهد" لحمد علي جابر البناء المري، "الهنوف" لعبدالعزيز معلاء عليان السهلي، "مبلش" لرياض ثامر سليمان السعدون، "جائحة" لهجن السيلية، "جلمود" لعامر راشد سعيد البريصي المري، "ذخيرة" لرياض ثامر سليمان السعدون، و"شاهين" لنادر زباران محمد العجمي.