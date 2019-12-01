سكان مئات المنازل بنيويورك يستيقظون على "مفاجأة مزعجة"

غثيان وفوضى ورائحة كريهة وطوارئ البلدية تتدخل لحل الأزمة

أغرقت مياه صرف صحي، الطوابق السفلية لمنازل في حي قرب مطار كينيدي بنيويورك؛ مما جعل السكان يشعرون بالغثيان بسبب الرائحة الكريهة، بعدما استيقظوا جميعًا على المفاجأة المزعجة.

وقال مسؤولون: إن نفايات بشرية وصلت إلى نحو 300 منزل في حي جامايكا.

وبحسب "أسوشيتد برس"، تقول سينثيا ماكنزي، من السكان: إنها استيقظت في حوالى الساعة الثالثة صباحًا على رائحة كريهة اعتقدت أنها ناتجة عن تسرب غاز؛ لتدرك أن مياه الصرف الصحي وصلت إلى قبو المنزل.

ومع ارتفاع منسوب المياه، أضافت "ماكنزي" أنها سارعت لنقل الأثاث وممتلكات أخرى؛ لكنها لم تستطع نقل بعض الأجهزة الإلكترونية.

وبعد بضع ساعات، قالت إن الحي بأكمله غرق بالمياه النتنة.

"لقد عمت الفوضى"؛ وفقًا لـ"ماكنزي" التي نشرت صورًا تُبيّن المياه التي أغرقت غرفة النوم في الطابق السفلي، وأسفل الدرج.

وأضافت: "عندما أفتح الباب، تنبعث رائحة كريهة. هذا يجعلك تريد أن تتقيأ. علينا أن نحزم كل الملابس".

وقال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو: إن فِرَق طوارئ تقوم بإصلاح العطل؛ حيث جلبوا معدات ضخ لإزالة المياه.

وذكرت وكالة المياه في المدينة أن مياه الشرب آمنة ولم تتأثر؛ لكن دي بلاسيو نصح السكان بتقليل الاستخدام.