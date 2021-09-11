تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان

تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمرّ حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، و أبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمرّ - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.