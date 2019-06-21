الشاب "توفيق" ما زال مفقودًا بالطائف.. وآثار دماء وعراك حول مركبته

والده لـ"سبق": نناشد الجهات الأمنية تكثيف البحث وكشف الملابسات

كثّفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها للبحث عن شاب اختفى عن أسرته فجر أمس الخميس؛ حيث تم العثور على مركبته واقفةً خلف مبنى حكومي شمال المحافظة، ووجدت حولها آثار دماء وسحب وعراك.

ولا يزال الشاب مسجلًا كمفقود بعد مضيّ 24 ساعة منذ اختفائه.

وقال الأب سلمان بن سفر العالي العتيبي متحدثًا لـ"سبق" عن اختفاء ابنه "توفيق": ابني توفيق البالغ من العمر ١٩ عامًا، كان قد خرج من المنزل فجر أمس الخميس مستقلًا مركبته، ولم يعد للمنزل كعادته، وعند الاتصال به لا يرد على هاتفه.



وأضاف: بحثنا عنه بدون نتيجة؛ فقررنا إبلاغ شرطة الحوية بالطائف، لتباشر مهام البحث.



وأردف: الأدلة الجنائية برفقة رجال الأمن عاينت المركبة التي كان مفتاح تشغيلها بها، وتم العثور على جوال ابني فيها، إضافة إلى ملاحظة آثار دماء وسَحْب وعراك حولها؛ مما يزيد الشك حول اختطافه من الموقع.



وناشد "العتيبي" أمير منطقة مكة المكرمة توجيه الجهات الأمنية بالطائف بتكثيف البحث عن المفقود ومعرفة تفاصيل اختفائه.