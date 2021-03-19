"الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 383890 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 263 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373624 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6590 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3811 والحالات الحرجة 574 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 03:35 PM

"الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 383890 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 263 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373624 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6590 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3811 والحالات الحرجة 574 حالة.

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