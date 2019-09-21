القنصل اليمني في جدة يهنئ السعودية باليوم الوطني

أشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة لإنقاذ بلاده من الانقلاب الحوثي

هنأ القنصل العام للجمهورية اليمنية، عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي بجدة، السفير علي محمد العياشي، المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان.

ونوه بالنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وجهودها نحو تحقيق النقلة النوعية والتقدم والازدهار في إطار رؤيتها الطموحة 2030، والتي جاءت لتعبر عن أحلام وتطلعات الشعب السعودي وأجياله.

وأشاد السفير "العياشي" بما حققته المملكة على صعيد سياستها الخارجية من مكانة راسخة تؤكد أهميتها وثقلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مكانتها الروحية على مستوى العالم كحاضنة للمقدسات الإسلامية وقبلة ومهوى أفئدة المسلمين من جميع أصقاع الأرض المغمورة والمعمورة.

كما أشاد بالعلاقات اليمنية - السعودية، مؤكدًا أنها ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مستمدة قوتها من القواسم المشتركة بين أبناء البلدين والشعبين الشقيقين التي لا تقف عند مشتركات الدين واللغة فحسب، بل والأواصر الأخوية وصلات القربى، التي نسجت عبر العصور نموذجًا فريدًا من العلاقات الاجتماعية، لتماثل العادات والتقاليد والخصوصية ومشاعر الأخوة التي لا يلمسها إلا أبناء الشعبين الشقيقين عبر مئات السنين.

ونوه السفير "العياشي" بما تشهده العلاقات، خلال السنوات الأخيرة من عمق وتآخٍ كامل تجسد في الدعم الذي تقدمه المملكة الشقيقة لنصرة الشعب اليمني، والمحافظة على دولته ومقدراته في أصعب الظروف والمنعطفات والتي برزت بأفضل تجلياتها في تلبية المملكة ودول التحالف العربي لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن وشرعيته من السقوط في أيدي الميليشيات المسلحة الانقلابية، التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة مدفوعة بقوى خارجية تسعى للهيمنة وضرب السلم والأمن الإقليمي والعالمي في واحدة من أهم المناطق التي تمثل شرياناً حيوياً لحركة المصالح العالمية.

وأضاف أن مواقف مملكة الخير وقيادتها وشعبها الأصيل تؤكد بأنها سوف تظل طودًا متينًا وحصنًا حصينًا لليمن واليمنيين بالداخل والخارج، مشيدًا بما تبذله المملكة من تلمس لهمومهم ومعاناتهم، لاسيما في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تشهدها اليمن.

ووجه السفير "العياشي"، الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبًا على ما قدمته وتقدمه لنصرة أشقائهم في اليمن، مجددًا التهاني القلبية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، لتأسيس هذا الكيان الشامخ الذي أصبح اليوم، حصنًا للعرب في ظل ما تشهده منطقتنا من عدم الاستقرار وسندًا لأشقائه من الشعوب العربية في كل المواقف والأزمات، داعيًا الله، أن يحفظ المملكة من كيد الكائدين لتبقى دائمًا مملكة للحزم والعزم والعزة والبناء.